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    На пост главного тренера «Мордовии» претендуют 15 человек

    Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин поделился мнением о своем будущем, а также рассказал, какова финансовая ситуация в саранском клубе.

    «В ближайшие дни будет известно, что будет дальше – продолжу ли я исполнять обязанности до конца сезона или буду готовить команду от матча к матчу. Этим вопросом занимается попечительский совет. Дирекция сказала, что на должность главного тренера есть более 15 кандидатур.

    Что касается финансирования, то оно уже пошло. Местный минфин выделил деньги. Думаю, что до 25-го числа нам выплатят все, что должны. Обещали погасить премиальные и зарплату за январь. Возможно, и за февраль. Все понимают, что сейчас кризис, тяжело. Еще ни один футболист не задумывался о том, чтобы подать заявление в палату по разрешению споров. Глава республики свое слово держит и старается сделать все, чтобы команде было комфортно», – сказал Мустафин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2016 17:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 апреля 2016, 19:07

      15 человек, безработица блин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 апреля 2016, 18:08

      По ночам стоят под дверью и переписываются, а днем пытаются пролезть без очереди.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 апреля 2016, 18:07

      Типа подошли под магазин-кто хочет?
      -мы
      -записываем)))

      -2
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