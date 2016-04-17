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  • Актер Маклаков: «Был бы вместо Аленичева у руля «Спартака» Моуринью, ничего не изменилось бы»

Актер Маклаков: «Был бы вместо Аленичева у руля «Спартака» Моуринью, ничего не изменилось бы»

17 апреля 2016, 15:14
3

Актер театра и кино, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков рассказал о том, как он отнесся к крупному поражению красно-белых от «Зенита» (2:5) в матче 24 тура российской Премьер-лиги.

– Ожидали от красно-белых столь резвого начала матча?

– Конечно. Мотивировка на «Зенит» мощнейшая, к тому же близок конец сезона, и необходимо занимать место как можно выше.

– Что же произошло после перерыва со «Спартаком"?

– Сыграл свою роль гол Халка. А также мастерство. Ну и психология, от нее никуда не деться. Тренерский штаб бессилен что-либо сделать с этим. Может, надо пригласить экстрасенса, который вселит уверенность в футболистов. Все же видели в первом тайме, как может играть «Спартак». К наставникам у меня нет претензий, в первой половине были схемы, атакующий футбол, который все ждали. Игра отвечала тому «Спартаку», по которому все соскучились. Что, Аленичев в перерыве просил удержать счет? Этого с «Зенитом» сделать было невозможно.

– Так почему же не удалось продолжить играть в свой футбол?

– В команде преобладает средний уровень, и в каждом матче мы получаем результаты именно такого уровня. Футболисты «Спартака» как братья-близнецы, за исключением Промеса. Но и голландец вчера не был похож на себя. Давление среднего класса сказывается на лидерах. Было много брака в передачах, но тренеры не могут научить этому состоявшихся профессионалов. Все укоряют Аленичева за его слова об укомплектованности состава – а что он должен был сказать? Дмитрий Анатольевич сделал с ним все, что мог. Был бы у руля «Спартака» Моуринью, ничего не изменилось бы. Такие игроки, такое наследство досталось. Уверен, сейчас Федун будет серьезно заниматься селекцией, потому что дело не в тренерах, а в игроках. И необходимо сохранить в команде Аленичева.

– Места с пятого по седьмое – потолок для москвичей?

– Не хочется так думать, но даже при всех удачных раскладах будем надеяться, что вдруг удастся занять пятое место. Скорее бы сезон закончился, все уже устали от него. Родионов начал чистку зимой, но остановился на полпути. А надо было бы довести дело до конца.

– Разгром справедлив?

– «Спартак» мог забить еще дважды. Вот прибавить эти голы к итоговому счету и получился бы справедливый результат. «Спартаку» сейчас тяжело, но болельщики не отвернутся от команды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Моуринью Жозе Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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МасСуд
1460896425
Шматко-звезда сайта.
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Garrincha58
1460901534
если бы Спартак тренировал Маклаков они бы точно стали чемпионами в ФНЛе
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VVM1964
1460908459
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН .
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