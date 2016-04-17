Чугайнов: «У «Зенита» сильнейший в России состав, но это команда настроения»

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов поделился впечатлениями от просмотра матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Были ли сомнения в победе «Зенита»? Еще бы! У него сильнейший в России состав, но это команда настроения. Что встреча против «Спартака» лишний раз подтвердила. Первый тайм «Зенит» провел безобразно! Ни скорости, ни организации. Каждый передвигался по полю сам по себе. Зато после перерыва начали играть по-другому. Как в обороне, так и в атаке. «Спартаку» уже ничего создать не позволили и спокойненько отгрузили в его ворота четыре мяча.

Похвалить из «Спартака» можно разве что Глушакова. Забил, пытался что-то придумать… В первом тайме «Спартак» проводил неплохие атаки – при полном попустительстве футболистов «Зенита». А когда те взвинтили скорость, заиграли более собранно, спартаковцы за ними уже просто не успевали. Впереди тоже мало что получалось. Два момента во втором тайме возникли только благодаря стандартам. Если взять клубы, которые в таблице находятся выше, то по подбору футболистов и организации игры «Спартак» уступает всем, кроме «Терека». Так что все закономерно», – сказал Чугайнов.