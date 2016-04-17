Примера. «Севилья» сыграла вничью с «Депортиво»

В очередном матче 33-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле не сумела одержать победу над «Депортиво». Первыми счет в игре открыли андалусийцы, на 21-й минуте отличился полузащитник Висенте Иборра, однако менее чем за десять минут до конца встречи гости усилиями форварда Ориоля Риеры сумели забить ответный мяч и удержать ничейный результат до финального свистка.

Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

Севилья – Депортиво – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Иборра, 21; 1:1 – Ориоль Риера, 81.

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