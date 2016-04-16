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    Тесак: «Аршавин – большой мастер, мы хорошо понимаем друг друга»

    Защитник «Кайрата» Лукаш Тесак после матча 5-го тура казахстанской Премьер-лиги с карагандинским «Шахтером» (0:0) рассказал о своем взаимопонимании на поле с полузащитником Андреем Аршавиным.

    – Вы играете на одном фланге с Аршавиным, сложилось ли у вас полное взаимопонимание или требуется время?

    – Андрей – большой мастер, и мы хорошо понимаем друг друга, но на поле не только мы вдвоем играем. Мы старались, но присутствовала скованность в этом матче, очень сильно хотели победить ... не получилось.

    Источник: ФК «Кайрат»

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    16.04.2016 20:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +215

      iuda 28 апреля 2016, 14:22

      Наверное, вам молодость с Андрюхой мешает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +124

      z89 16 апреля 2016, 20:16

      так хорошо понимаем, что не можем забить

      0
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