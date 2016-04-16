Раньери: «Варди, Канте и Марез для меня словно трое сыновей»

Наставник «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал попадание игроков своей команды Джейми Варди, Н'Голо Канте и Рияда Мареза в список номинантов на звание лучшего игрока Англии этого сезона.

«Я невероятно горд за них, так как они этого заслуживают. Они проделывают фантастическую работу в каждой игре, и я надеюсь, что у кого-то из них получится завоевать этот приз. Варди, Канте и Марез для меня словно трое сыновей, и одному сыну удастся победить, я буду несказанно рад», – сказал Раньери.