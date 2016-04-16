Фернандиньо: «Раньери – главная причина успехов «Лестера»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо уверен в том, что залог успеха «Лестера» в нынешнем сезоне заключается в наставнике команды Клаудио Раньери.

«Я думаю, что «Лестер» добился таких высот благодаря Клаудио Раньери. Это очень опытный наставник, который многое пережил в футболе. Это ключевой фактор в успехе «Лестера», – заявил бразилец в интервью Omnisport.

Напомним, что «Лестер» лидирует в турнирной таблице АПЛ и за пять туров до конца опережает ближайшего преследователя на семь очков.