Роналду забил решающий гол «Вольфсбургу» благодаря совету Наваса

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о совете который дал ему вратарь Кейлор Навас во время ответного матча 1/4 Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (3:0).

При счете 2:0 Роналду готовился исполнять штрафной, и Навас прибежал со своей половины поля, чтобы дать португальцу рекомендацию.

«Мы тренируемся вместе, и он убьет меня за то, что я вам это говорю. Он сказал, что я должен подойти к мячу медленно, а не бежать к нему со всех ног. Он знал, что так я забью», – сказал Роналду.