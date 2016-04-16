АПЛ. «Эвертон» поделил очки с «Саутгемптоном», «МЮ» обыграл «Астон Виллу» и другие результаты

В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Маркуса Рэшфорда одержал минимальную победу над «Астон Виллой» – 1:0.
В других встречах «Эвертон» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Ньюкасл» разгромил «Суонси», «Вест Бромвич» проиграл «Уотфорду».
Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур
Эвертон – Саутгемптон – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Мори, 68; 1:1 – Мане, 76.
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Рэшфорд, 32.
Голы: 1:0 – Ласселлс, 40; 2:0 – Сиссоко, 80; 3:0 – Таунсенд, 90.
Вест Бромвич – Уотфорд – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Уотсон, 27.
Источник: Бомбардир.ру