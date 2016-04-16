Чемпионшип. «Бирмингем» уступил «Бернли» и другие результаты

В матче 42-го тура Чемпионшипа занимающий последнее место «Болтон» не сумел зацепиться за очки с лидером чемпионата «Мидлсбро» – 1:2.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 42-й тур

Болтон – Мидлсбро – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Вела, 61; 1:1 – Роудс, 73; 1:2 – Роудс, 90.

Бирмингем – Бернли – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бойд, 31: 1:1 – Магома, 55; 1:2 – Грей, 77.

Удаление: Тораль, 90+3.

Кардифф Сити – Куинз Парк Рейнджерс – 0:0

Блэкберн – Хаддерсфилд – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уэллс, 35; 0:2 – Килгаллон (автогол), 54.

Брентфорд – Бристоль Сити – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Томлин, 45; 1:1 – Хоган, 90+1.

Лидс – Рединг – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гектор, 39; 1:1 – Диагурага, 48; 2:1 – Вуд, 69; 2:2 – Ракель, 81; 3:2 – Вуд, 85.

Престон Норт Энд – Милтон Кинс Донс – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бекфорд, 6; 1:1 – Мэйнард, 54.

Ротерхэм – Ноттингем Форест – 0:0

Чарльтон – Дерби Каунти – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Рассел, 60.

Шеффилд Уэнсдэй – Ипсвич Таун – 1:1

Голы: 1:0 – Форестьери, 42; 1:1 – Доззелл, 71.

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