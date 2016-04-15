Гаджиев: «Потеряли группу игроков из-за отсутствия поливной системы»

емае.. то у него судьи, то поливная система )) скоро станет сетовать на то, что футболистам на поле приходится выходить )))))))
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:1).
«Результат более-менее справедлив. Не надо было подстраиваться под игру, которую нам в конце первого тайма навязала «Мордовия»: длинные передачи, борьба. Ничья – это ладно, бог с ним. Хуже другое – мы не на один день потеряли основного крайнего защитника», – сказал Гаджиев.
Также наставник оценил состояние газона стадиона «Старт» в Саранске.
«Еще аукнется поле. Оно хорошее по качеству, но оказалось, что тут нет поливной системы. А когда ее нет, то жесткое сцепление. Не только из-за жесткой борьбы, а и по этой причине мы потеряли целую группу игроков. Надолго или нет – будет видно».