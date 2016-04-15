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    Газзаев: «Нынешний уровень «Спартака» – седьмое-восьмое место в РФПЛ»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что состав «Спартака» не соответствует амбициям московского клуба.

    «Молодые тренеры должны давать результат. Сегодня болельщики и специалисты ждут от них результат, их не волнует то, что творится в клубе.

    Взять тот же «Спартак». Те амбиции, возможности и инфраструктура, которые есть у клуба… Конечно, они должны идти на первом месте и регулярно играть в Лиге чемпионов. Но состав не соответствует тем амбициям и возможностям – команда лишь седьмая-восьмая. Наверное, это уровень «Спартака» сегодня», – считает Газзаев.

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    15.04.2016 15:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 апреля 2016, 10:37

      Непонятно. То говорят сильный состав, то способный только на восьмое место.
      О чем тогда говорить Локомотиву и Ростову?


      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 апреля 2016, 18:45

      Спартак такая команда, что может прилично обыграть любую команду, так,что
      Зенит может проиграть Спартаку, которому крайне необходима победа.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2016, 17:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нынешний уровень Газаева-это продавец семечек на рынке.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +54

      pktsoev 15 апреля 2016, 17:20

      Валера! Давай возвращайся-возьми какую нибудь команду!

      0
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      Рейтинг: +33

      LuckyPotapov33 15 апреля 2016, 16:59

      У Ростова видимо состав топовый что они за чемпионство боряться

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      slawianka > LuckyPotapov33 15 апреля 2016, 18:25

      или тренер

      1
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      Рейтинг: +8

      ppv666 15 апреля 2016, 16:53

      ну думаю верно сказал .
      глушак сгнил , ребров тает от матча к матчу и защита в нехорошем состоянии

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 15 апреля 2016, 16:01

      Болеем за Спартак в матче с Бомжиками!!!Рвите их!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      skipushkach > CSKA №1 15 апреля 2016, 17:10

      плюсую,пускай Спартак порвет Зенит)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      nigtan 15 апреля 2016, 16:01

      е5ть какая главная новость

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 15 апреля 2016, 15:58

      Как не горестно это признавать, но так оно и есть... пока не усилят состав действительно сильными игроками, а не всякими Зе Луишами так и будут болтаться в середине таблицы...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 15 апреля 2016, 15:29

      уровень газзаева на сегодня-расформированная алания

      -3
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