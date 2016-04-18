РФПЛ. «Рубин» нанес поражение «Уралу»

«Рубин» в заключительном поединке 24-го тура переиграл в Екатеринбурге «Урал». Победный гол на свой счет записал защитник казанской команды Эмиль Бергстрем.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бергстрем, 75.

Урал: Заболотный, Мартынович, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Асеведо (Ярошенко, 83), Сапета (Рязанцев, 79, Фидлер, Емельянов, Коробов (Лунгу, 73), Гогниев.

Рубин: Рыжиков, Котуньо, Бергстрем, Кверквелия, Кузьмин (Камболов, 46), Оздоев, Кисляк, Карадениз (Ткачук, 63), Цакташ, Канунников, Портнягин (Девич, 66).

Предупреждения: Ткачук, 90+2.

Кубань (Краснодар) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Гацкан, 81.

Кубань: Беленов, Зотов, Армаш, Шандао, Аподи, Якуба, Рабиу (Концедалов, 64), Георгиевский (Манолев, 75), Майрович, Букур (Жураховский, 68), Селезнев.

Ростов: Джанаев, Маргасов, Навас, Новосельцев, Баштуш, Ротенберг (Кудряшов, 58), Полоз, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Азмун (Думбия, 69).

Предупреждения: Рабиу, 19; Концедалов, 65 – Полоз, 45; Могилевец, 90; Кудряшов, 90.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бруно, 90.

Динамо: Шунин, Живоглядов, Губочан, Хольмен, Ещенко, Соснин, Драгун (Кузьмин, 57), Зобнин, Ионов, Терехов (Погребняк, 62), Бечирай.

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Бурлак, Родич (Бато, 74), Померко, Габулов, Яковлев (Бруно, 66), Молло, Корниленко (Яхович, 70).

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Уфа – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Тумасян, 4; 2:0 – Зубарев, 90.

Уфа: Шелия, Тумасян, Аликин, Никитин, Сафрониди (Кацалапов, 75), Пауревич, Зубарев, Зинченко (Сысуев, 68), Стоцкий, Игбун, Кротов (Ханджич, 46).

Анжи: Помазан, Мусалов, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Бериша (Абдулавов, 61), Маевский, Максимов, Мкртчян, Газимагомедов (Хадарцев, 70), Боли.

Предупреждение: Кацалапов, 81.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 5:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Попов, 10; 1:1 – Витсель, 15; 1:2 – Глушаков, 21; 2:2 – Халк, 46; 3:2 – Дзюба, 65; 4:2 – Маурисио, 73; 5:2 – Гарсия, 88.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Ломбертс, Нету (Гарай, 59), Жирков, Данни (Гарсия, 31), Шатов, Маурисио (Кришито, 84), Витсель, Дзюба, Халк.

Спартак: Ребров, Гранат, Паршивлюк, Макеев, Боккетти, Ромуло, Глушаков, Зотов (Мелкадзе, 80), Попов (Мельгарехо, 81), Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Халк, 36; Нету, 41 – Глушаков, 32; Макеев, 35; Боккетти, 36; Зотов, 55.

Удаление: Макеев, 78.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чорлука, 22; 1:1 – Оланаре, 84.

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Дюрица, Денисов, Михалик, Коломейцев, Самедов, Касаев (Игнатьев, 90), Миранчук (Тарасов, 80), Хенти.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий (Широков, 77), Игнашевич, Набабкин (Ткачев, 65), Фернандес, Дзагоев, Тошич (Головин, 63), Еременко, Вернблум, Муса, Оланаре.

Предупреждения: Денисов, 7; Миранчук, 72 – Вернблум, 30; Оланаре, 57; Дзагоев, 67.

Судья: Алексей Николаев (Москва).

Терек (Грозный) – Краснодар – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Смолов, 43.

Терек: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади (Лебеденко, 83), Иванов, Кузяев (Родолфо, 85), Варкен, Рыбус, Пирис (Грозав, 69), Айссати, Митришев.

Краснодар: Крицюк, Калешин (Марков, 16), Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Петров, Ахмедов, Подберезкин (Ари, 34 – Газинский, 83), Каборе, Перейра, Смолов.

Предупреждение: Ахмедов, 90.

Судья: Александр Егоров (Саранск).

Мордовия (Саранск) – Амкар (Пермь) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Джикия, 32; 1:1 – Мухаметшин, 53.

Мордовия: Ревишвили, Шитов, Рыков, Нахушев, Ломич, Стеванович, Махмудов, Дудиев (Иванов, 89), Луценко, Игнатович (Мухаметшин, 52), Самодин (Власов, 63).

Амкар: Селихов, Бутко (Идову, 10), Зайцев, Белоруков, Джикия, Гол (Прудников, 73), Огуде, Комолов, Шаваев (Йовичич, 56), Баланович, Анене.

Предупреждения: Рыков, 59; Дудиев, 69; Нахушев, 71 – Джикия, 60.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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