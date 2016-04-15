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Кержаков верит в чемпионство «Зенита»

15 апреля 2016, 08:09
3

Российский нападающий «Цюриха» Александр Кержаков уверен, что «Зениту» в этом сезоне по силам выиграть чемпионат.

«Не слежу за «Спартаком» и его противостоянием с другими клубами, только за его играми с «Зенитом». Естественно, если будет возможность и время, обязательно посмотрю предстоящий поединок.

Что касается «Зенита», я говорил, когда еще был отрыв в 11 очков от ЦСКА, что ключевым будет матч с армейцами на «Петровском» и что вся борьба за чемпионство еще впереди. Был уверен, что «Зенит» будет до конца бороться за титул и, как мне кажется, все-таки добьется своего и выиграет этот чемпионат.

А в матче против «Спартака», естественно, жду победы. Уверен, что как всегда на «Петровском» на такой игре будет очень жарко. Если не сама температура будет такой в Петербурге, то на трибунах точно будет жара, которая поможет нашим футболистам одержать победу над принципиальным соперником», – сказал Кержаков.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в субботу, 16 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Россия Цюрих Зенит Спартак ЦСКА Кержаков Александр
Комментарии (3)
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vladimir-7
1460698553
Кержаков напомнил о себе и теперь ждёт приглашения в Зенит после смены тренера.
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40Zver40
1460704802
Керж и в Цюрихе держит планку.Молоток!
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APchelov
1460711263
По осени, идя ноздря в ноздрю с ЦСКА, Зенит умудрился споткнуться на ровном месте. Теперь надо отдавать должок своим болелам.
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