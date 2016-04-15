Кержаков верит в чемпионство «Зенита»

Российский нападающий «Цюриха» Александр Кержаков уверен, что «Зениту» в этом сезоне по силам выиграть чемпионат.

«Не слежу за «Спартаком» и его противостоянием с другими клубами, только за его играми с «Зенитом». Естественно, если будет возможность и время, обязательно посмотрю предстоящий поединок.

Что касается «Зенита», я говорил, когда еще был отрыв в 11 очков от ЦСКА, что ключевым будет матч с армейцами на «Петровском» и что вся борьба за чемпионство еще впереди. Был уверен, что «Зенит» будет до конца бороться за титул и, как мне кажется, все-таки добьется своего и выиграет этот чемпионат.

А в матче против «Спартака», естественно, жду победы. Уверен, что как всегда на «Петровском» на такой игре будет очень жарко. Если не сама температура будет такой в Петербурге, то на трибунах точно будет жара, которая поможет нашим футболистам одержать победу над принципиальным соперником», – сказал Кержаков.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в субботу, 16 апреля, в 19:00 по московскому времени.