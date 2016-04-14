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    Кафанов: «С «Кубанью» «Ростову» предстоит еще более боевой матч, чем был с «Анжи»

    Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о своих ожиданиях от игры против «Кубани» в 24 туре российской Премьер-лиги.

    «У нас не получилось реализовать свои моменты в матче с «Анжи» (0:0). Соперник играл с большой самоотдачей, так как они бьются за каждое очко. Этого следовало ожидать. Игра в Краснодаре будет похожа на такую же, как была в Махачкале, потому что команде отступать некуда, плюс они хорошо сыграли в Москве против «Спартака», где вполне могли выиграть.

    Готовимся к тому, что будет много борьбы. «Кубань» забивает немало в этом году, поэтому уделим этому внимание. Ждем тяжелый поединок. Думаю, что он будет еще более боевым, чем в Махачкале. Ребята кто-то еще не успел полностью восстановиться, у кого-то микротравмы, но сегодня на вечерней тренировке уже сможем определиться с тем, кто будет готов играть, а кто нет», – сказал Кафанов.

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    14.04.2016 23:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +210

      castromen 15 апреля 2016, 18:28

      Ставлю на ничью. КББ не любит побеждать команд со второй восьмерки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 апреля 2016, 16:19

      Отступать некуда-позади Ростов)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 апреля 2016, 11:07

      Хочется , чтобы победил Ростов, а в оставшихся матчах Кубань пусть наберет 100% очков.

      3
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      Рейтинг: +140

      Reets 15 апреля 2016, 08:20

      Победы Ростову. Бердыев знает своё дело, мастер.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      iglls73 15 апреля 2016, 07:38

      Кубань-Ростов 0:1-Азмун

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 15 апреля 2016, 07:24

      ' ̿'̵͇̿̿з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ Удачи "Кубани"!!!!Надо побеждать "Ростов"!!!!!!!!!!!!!!!!

      -3
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