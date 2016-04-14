Проничев: «Динамо» не видит оснований для увольнения Кобелева»

Во общем-то понятно почему он так говорит Проничев и Соловьёв наверно лоббировали увольнение Саламыча и назначение тренеришки, уволить его щас значит расписаться в своей недальновидности и признаться в том что все эти бла бла про курс на молодёжь и тд. были взяты с потолка, поэтому имеем то что имеем.
Уволить АНК не могут по вышеизложенным причинам очевидный выход что б он сам ушёл но этот пёс будет хвататься до конца т.к. это его последний шанс в профессии жаль только что на дно он идёт вместе с командой из-за своих непонятных амбиций.
Председатель общества «Динамо», член совета директоров бело-голубых Владимир Проничев высказался относительно слухов о возможной отставке главного тренера москвичей Андрея Кобелева.
«Не допускаем увольнение тренера ради встряски команды. Нет таких обстоятельств, которые бы нас подтолкнули к такому решению. Он достаточно мотивирован. Он понимает, что делает. Он добивался в свое время результатов, причем очень хороших. Он с клубом выигрывал бронзу в 2008 году. Я не вижу оснований для его увольнения», – заявил Проничев.
«Динамо» после 23 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 24 очка.