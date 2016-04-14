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    Проничев: «Динамо» не видит оснований для увольнения Кобелева»

    Председатель общества «Динамо», член совета директоров бело-голубых Владимир Проничев высказался относительно слухов о возможной отставке главного тренера москвичей Андрея Кобелева.

    «Не допускаем увольнение тренера ради встряски команды. Нет таких обстоятельств, которые бы нас подтолкнули к такому решению. Он достаточно мотивирован. Он понимает, что делает. Он добивался в свое время результатов, причем очень хороших. Он с клубом выигрывал бронзу в 2008 году. Я не вижу оснований для его увольнения», – заявил Проничев.

    «Динамо» после 23 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 24 очка.

    Источник: ТАСС

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    14.04.2016 19:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +379

      o33uk 15 апреля 2016, 15:44

      Во общем-то понятно почему он так говорит Проничев и Соловьёв наверно лоббировали увольнение Саламыча и назначение тренеришки, уволить его щас значит расписаться в своей недальновидности и признаться в том что все эти бла бла про курс на молодёжь и тд. были взяты с потолка, поэтому имеем то что имеем.
      Уволить АНК не могут по вышеизложенным причинам очевидный выход что б он сам ушёл но этот пёс будет хвататься до конца т.к. это его последний шанс в профессии жаль только что на дно он идёт вместе с командой из-за своих непонятных амбиций.

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      Рейтинг: +379

      o33uk 15 апреля 2016, 15:24

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 апреля 2016, 11:37

      Похоже, основанием для увольнения послужит вылет из ФНЛ в следующем году

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      Рейтинг: +8

      игорь. 15 апреля 2016, 01:40

      значит в следующем сезоне будем играть в фнл,игрок андрюша был хороший,тренер никакой.

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      Рейтинг: +25

      glumm 15 апреля 2016, 00:01

      сам уйдет

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      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 14 апреля 2016, 20:49

      А основания для увольнения Черчесова они видели...хм)))))какой же странный этот русский футбол...Ну распродайте вы команду ввиду сокращения финансирования и новой политики развития клуба, но тренера оставьте...нет же надо было расторгнуть контракт с Черчесовым(на мой взгляд он - следующий кандидат на пост главного в сборную из всех наших тренеров), а теперь не знать что делать с Кобелевым)))бред))где логика)))

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      Рейтинг: +87

      Polilux > MaxBet5555 14 апреля 2016, 21:58

      Ты не понимаешь - они с Аджоевым украли деньги. А теперь всё что мы видим.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > MaxBet5555 15 апреля 2016, 15:34

      Абсолютно согласен с тобой, говорю об этом с начала Чемпа и чем дальше тем больше убеждаюсь в правоте.

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