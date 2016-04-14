«Анжи» планирует взыскать в суде с бывшего футболиста 15 миллионов

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал о том, что махачкалинский клуб подал иск в суд на своего бывшего игрока – бразильского полузащитника Леонардо на сумму в 15 миллионов евро.

«Действительно, «Анжи» подал иск на Леонардо за преждевременный разрыв контракта по вине игрока. Ждем, когда будет назначена дата суда», – сказал Кораблев.

Стоит напомнить, что 24-летний бразилец выступал за «Анжи» с лета 2014 года. За это время он сыграл 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.