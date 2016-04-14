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«Спартаку» был предложен Насри

14 апреля 2016, 09:39
44

Московский «Спартак» получил предложение о покупке полузащитника «Манчестер Сити» Самира Насри. Агент французского футболиста Жан-Пьер Бернес на прошлой неделе провел встречу с руководством красно-белых, на которой предложил услуги своего клиента.

Сообщается, что 28-летний хавбек хочет покинуть английский клуб, так как не уверен, что будет получать достаточно игровой практики под руководством нового наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

В нынешнем сезоне Насри провел лишь девять матчей в АПЛ, в которых отметился двумя забитыми голами.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Манчестер Сити Насри Самир
Комментарии (44)
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vgarakh
1460621056
Непривлекательная фамилия, хотя для спартака подойдет.
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Тяп-Ляп.
1460625217
Спартаку был предложен Нассы.
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hmelarj
1460625471
да у них и так полкоманды этим занимается)))
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nemolod
1460626634
В РФПЛ этому игроку никак нельзя-как начнет пол-стадиона дружно скандировать его фамилию да и возрастной он уже!
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Добрый Бобер
1460629159
"Насри на поле...", "Насри у дальней штанги..." Отрывался российский комментатор после выхода на поле Самира Насри".
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FC LD
1460637226
Насри и убери))
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kirill_22871
1460637551
89090220695 организую любой переход футболиста в российский клуб, могу пригласить таких футболистов как лионель месси, криштиану роналду, Кирилл Лукин!!! Ради русского футбола совершено бесплатно!
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meiram
1460639248
Уважаемые журналисты! Когда вы публикуете на сайте информацию,то подписывайтесь пожалуйста кто вы и расписывайтесь, иначе можно лепить разную чепуху безответственно и безнаказанно! Надо внести в закон поправки и подробнее на разные моменты и детали!
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vladimir-7
1460640531
В свинарнике Спартака Насри своих достаточно. Убирать некому.
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BURNIK
1460642438
Нормальный игрок,но с такой фамилией в России тяжко будет.С юмором у наших болельщиков всё в порядке)))
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