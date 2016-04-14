«Спартаку» был предложен Насри

Московский «Спартак» получил предложение о покупке полузащитника «Манчестер Сити» Самира Насри. Агент французского футболиста Жан-Пьер Бернес на прошлой неделе провел встречу с руководством красно-белых, на которой предложил услуги своего клиента.

Сообщается, что 28-летний хавбек хочет покинуть английский клуб, так как не уверен, что будет получать достаточно игровой практики под руководством нового наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

В нынешнем сезоне Насри провел лишь девять матчей в АПЛ, в которых отметился двумя забитыми голами.