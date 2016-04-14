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    «Спартаку» был предложен Насри

    Московский «Спартак» получил предложение о покупке полузащитника «Манчестер Сити» Самира Насри. Агент французского футболиста Жан-Пьер Бернес на прошлой неделе провел встречу с руководством красно-белых, на которой предложил услуги своего клиента.

    Сообщается, что 28-летний хавбек хочет покинуть английский клуб, так как не уверен, что будет получать достаточно игровой практики под руководством нового наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

    В нынешнем сезоне Насри провел лишь девять матчей в АПЛ, в которых отметился двумя забитыми голами.

    Источник: Известия

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    14.04.2016 09:39
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 16 апреля 2016, 17:22

      в 28 они здесь себе жо драть не будут

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 15 апреля 2016, 08:56

      Больше похоже на бред.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 14 апреля 2016, 20:31

      Насрал Насри в спартак переходить, в АПЛ другую команду найдет, Вест Хем, Саунтгемптон, Лестер ему будут очень рады.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 14 апреля 2016, 17:00

      Нормальный игрок,но с такой фамилией в России тяжко будет.С юмором у наших болельщиков всё в порядке)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 апреля 2016, 16:52

      На сер он нужен???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      shmag 14 апреля 2016, 16:47

      ахахаха

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 апреля 2016, 16:28

      В свинарнике Спартака Насри своих достаточно. Убирать некому.

      -1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 14 апреля 2016, 16:25

      Не верю! Полюбому утка-утяря

      0
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      Рейтинг: +5

      samara94 14 апреля 2016, 16:18

      Рад

      -2
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      Рейтинг: +395

      meiram 14 апреля 2016, 16:07

      Уважаемые журналисты!
      Когда вы публикуете на сайте информацию,то подписывайтесь пожалуйста кто вы и расписывайтесь, иначе можно лепить разную чепуху безответственно и безнаказанно! Надо внести в закон поправки и подробнее на разные моменты и детали!

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