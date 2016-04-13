Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сердеров: «Вместо «Анжи» мог перейти в ПСВ, но предпочел быть ближе к дому»

    Нападающий софийской «Славии» Сердер Сердеров рассказал, что его карьера могла сложиться совсем по-другому. Во время выступлений за ЦСКА в нем был заинтересован ПСВ. Кроме того, форвард получал предложение из академии «Ювентуса».

    «Мы играли с «Ювентусом» на детском турнире и победили 3:0, а я оформил хет-трик. После этого мной заинтересовались и хотели пригласить в академию «Старой синьоры».

    А перед самым переходом в «Анжи» был вариант с ПСВ. Контракт уже практически был подписан, но в последний момент решил перейти в махачкалинский клуб, чтобы быть ближе к родному дому», – сказал Сердеров.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2016 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 июня 2016, 11:05

      Вот дебил... ювентус псв хотя бы по мячу бить норм научился бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 апреля 2016, 21:05

      Идиот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      A.A.Anzor 13 апреля 2016, 20:26

      чтобы быть ближе к родному дому...и получать в 5 раз больше бабла

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11