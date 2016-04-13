Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Три игрока «Лестера» претендуют на звание футболиста года в Англии

Три игрока «Лестера» претендуют на звание футболиста года в Англии

13 апреля 2016, 16:07
15

Ассоциация профессиональных футболистов Англии назвала список номинантов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока в нынешнем сезоне АПЛ.

Стоит отметить, что в список попали сразу три игрока «Лестер Сити», претендующего на золотые медали чемпионата Англии. По одному представителю имеют «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Претенденты на звание лучшего футболиста года в АПЛ: Димитри Пайе («Вест Хэм»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Джейми Варди («Лестер»), Месут Озил («Арсенал»), Н'Голо Канте («Лестер») и Рияд Марез («Лестер»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Вест Хэм Тоттенхэм Арсенал Озил Месут Пайет Димитри Кейн Гарри Варди Джейми Марез Рияд Канте Н'Голо
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Schicko_008
1460553047
1. Варди 2. Канте 3. Кейн 4. Марез 5. Озил Первые четыре железобетонно, а на пятое можно и Озила, и еще много кого ставить...
Ответить
Devil56
1460553767
ничего удивительного
Ответить
Rash0559
1460555372
1 Варди 2 Канте
Ответить
lange
1460555421
Там весь Лестер - команда года
Ответить
Диктор
1460557019
Полностью согласен,Варди лучший.
Ответить
bzfar
1460558637
Варди! Однозначно!
Ответить
MaxBet5555
1460560230
Ну тут либо Варди либо Марез!!! Оба сумасшедший сезон проводят!!!А вообще всю команду Лестера надо награждать наградой лучшего игрока а не одного из...И в первую очередь Раньери. Просто Браво!!!
Ответить
loko-the_best
1460562514
Смотря кто чемпионом станет) А так Кейн то проводит тоже серьезный сезон)
Ответить
Hazard_10
1460565634
Пайе
Ответить
vnyk777
1460646279
лестер красавцы удачи им
Ответить
Главные новости
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
1
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
4
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
4
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
7
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Все новости
Все новости
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
Вчера, 20:50
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
Вчера, 20:19
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+