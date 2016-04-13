Три игрока «Лестера» претендуют на звание футболиста года в Англии

Ассоциация профессиональных футболистов Англии назвала список номинантов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока в нынешнем сезоне АПЛ.

Стоит отметить, что в список попали сразу три игрока «Лестер Сити», претендующего на золотые медали чемпионата Англии. По одному представителю имеют «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Претенденты на звание лучшего футболиста года в АПЛ: Димитри Пайе («Вест Хэм»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Джейми Варди («Лестер»), Месут Озил («Арсенал»), Н'Голо Канте («Лестер») и Рияд Марез («Лестер»).