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    Сарсания: «Спартак» ничем не рискует, приглашая Бердыева»

    Известный футбольный агент и эксперт Константин Сарсания поделился мнением относительно возможного назначения Курбана Бердыева, ныне работающего в «Ростове», на пост главного тренера московского «Спартака».

    «Бердыев строит игру только от обороны? Нет, не согласен. Тренеров, которые во главу угла ставят атаку, вообще меньше. Потому что строительство команды начинается с обороны, на этом фундаменте строят атаку. Это сложнее в том числе и потому, что нужны классные игроки. Легко говорить о футболе «Барсы», но такой команды не было бы без Месси, Неймара и Суареса. Стиль определяет качество исполнителей. И если они не топ-уровня, получается то, что мы уже более 10 лет видим в исполнении «Арсенала». Не вижу рисков в ситуации, в которой оказался «Спартак». Вообще никаких. «Спартак» что-то выиграл за последние 10 лет? В этом сезоне команда сделала существенный шаг вперед? Нет. Для Федуна в этом решении, если оно будет принято, совершенно нет рисков», – сказал Сарсания.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2016 14:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 апреля 2016, 09:43

      Зачем Бердыеву переходить из Ростова в спортак, что он враг себе. В Ростове
      почет и уважение, а в спортаке через год(в лучшем случае) вон из команды.

      1
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      Рейтинг: +17

      pivovar 14 апреля 2016, 08:39

      О чем думало руководство Спартака, выбрав Аленичева. Бердыев - тренер, Аленичев - нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Medvezhka 13 апреля 2016, 18:24

      Дело не в тренере

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 13 апреля 2016, 16:03

      ОИР против.

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 13 апреля 2016, 15:45

      100% процентов прав если нет исполнителей высокого класса то не как не получется играть в атакующий и красивый футбол,играть то можно только вот результат будет не ахти в районе 4-8 места

      -1
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 13 апреля 2016, 15:30

      Он прав.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 апреля 2016, 15:02

      и будет свиной 3апор

      -3
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