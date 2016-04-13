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    Черевченко: «Смородская не вмешивается в мою работу»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко признал, что он сполна чувствует поддержку президента команды Ольги Смородской. По словам наставника, руководство клуба не вмешивается в его работу

    «Не видел, чтобы президент вмешивалась в работу тренера. Скажу за весь наш штаб: мы получаем всяческую поддержку от руководства клуба, и это вдохновляет. Ощущаем поддержку на протяжении всего времени работы. Что касается давления, тренерам его всегда хватает сполна. Это давление – ответственность за результат. Каждая игра – стресс», — сказал он.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.04.2016 11:21
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