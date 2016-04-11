Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карадениз: «50 голов за «Рубин» – это счастье, но хочется забить 61 и даже больше»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз, поразивший ворота «Динамо» в матче 23-го тура РФПЛ, забил свой юбилейный 50-й гол за казанский клуб. Игрок отметил, что подобное достижение является для него большим счастьем. Кроме того, хавбек подчеркнул, что его целью является забить как минимум 61 мяч в футболке рубиновых Напомним, за казанцев турок выступает именно под этим номером.

    Матч с «Динамо» для вас получился знаковым: вы забили 50-й гол за «Рубин», а перед игрой получили приз лучшему игроку марта. Какие эмоции испытываете?

    – Это очень важный для меня приз, ведь именно болельщики «Рубина» признали меня лучшим игроком марта, я им очень благодарен. 50-й гол в составе казанского клуба – это большое счастье для меня, хотя победа команды всегда лучше. Когда мы видим, как радуются болельщики, мы становимся еще более мотивированными и сильнее отдаемся на поле. Но в таком матче забить вдвойне приятнее. А в «Рубине» я планирую забить и свой 61-й гол и продолжать даже после него.

    Какой из 50 голов за «Рубин» вы считаете лучшим?

    – Я не могу выбирать лучший из своих 50 голов в «Рубине», потому что любой гол радует болельщиков, из-за чего радуюсь и я. Каждый мяч очень ценный, поэтому не буду говорить, какой из них лучше или хуже.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2016 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 11 апреля 2016, 19:22

      Удачи "Дядьке Черномору".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 11 апреля 2016, 16:12

      А почему не 101? Ах, да, возраст...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 11 апреля 2016, 14:27

      Карадениз- это наше все. Долгих лет в составе Рубина!!! Верим и 61-й гол будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 апреля 2016, 13:59

      Если санкции не наложат, он и Дзюбу может...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11