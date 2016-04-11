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    Родионов может быть уволен из «Спартака»

    В ближайшее время «Спартак» может сменить генерального директора. В данный момент на этой должности в московскому клубе работает Сергей Родионов. Ему грозит увольнение из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

    Перед стартом текущего чемпионата руководством клуба была поставлена задача – занять в Премьер-лиге место не ниже четвертого. После 23 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 37 очков.

    Сергей Родионов занимает пост генерального директора со 2 июня 2015 года.

    Источник: Известия

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    11.04.2016 10:27
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      BlackX 11 апреля 2016, 14:05

      Интересное решение, менять ни тренера, ни игроков, ни подход, а директора. Оо

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      koenigartur 11 апреля 2016, 13:10

      Давно пора

      -2
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