«Интер» ждет завершения контракта Рыбуса с «Тереком»

Полузащитник «Терека» Мацей Рыбус входит в сферу интересов итальянского «Интера», сообщает calcionews24. Миланцы готовы подписать контракт с 26-летним поляком, но после завершения его трудовых соглашений с грозненцами. Напомним, что срок действующего контракта хавбека с российским клубом истекает 30 июня 2016 года.

В текущем сезоне Рыбус провел в составе «Терека» 24 матча, в которых забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу. Шесть раз он принимал участия в матчах сборной Польши.