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    Карасев: «ФИФА может простить ошибки на поле, но не внешний вид и незнание английского»

    Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев поделился тем, каким качествами должен обладать судья для получения назначений на крупные международные турниры.

    «Иногда тебе могут простить какие-то ошибки на поле. Мы все люди – я могу ошибиться, не назначить 11-метровый. Но сейчас не прощается внешний вид и незнание английского.

    Сейчас нет ни одного арбитра, у которого не то, что лишнего веса – лишнего жира нет. Потому что специальным аппаратом меряют процент подкожного жира, рассчитывают процент по отношению к массе тела», – приводит слова Карасева «Российская газета».

    Стоит отметить, что в текущем сезоне 36-летний Карасев поработал на пяти матчах Лиги чемпионов, в том числе в плей-офф.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 07:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      Дзузеппе 11 апреля 2016, 08:08

      Яй ноу Инглиш ин перфектион! (с) Мутко.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Spark95god 11 апреля 2016, 07:21

      Норм отмазка!

      0
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