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    МЛС. Вилья и Пирло не помогли «Нью-Йорку» обыграть «Чикаго»

    «Нью-Йорк Сити» не смог переиграть «Чикаго» в матче регулярного чемпионата МЛС. Матч закончился со счетом 0:0. Команде из Нью-Йорка не помогло даже присутствие на поле испанского нападающего Давида Вильи, который провел всю игру, а также итальянца Андреа Пирло, замененного на 72-й минуте.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    «Нью-Йорк Сити» – «Чикаго» – 0:0

    «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Портленд» – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ади, 52; 1:1 – Борчерс, 84 (автогол)

    «Хьюстон» – «Сиэтл» – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Барнс, 35; 1:1 – Маршалл, 94.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 08:20
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