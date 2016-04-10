Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Чемпионство в РФПЛ разыграют ЦСКА и «Зенит»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал армейцев и «Зенит» фаворитами в гонке за чемпионство в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент красно-синие возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, сине-бело-голубые расположились на третьей строчке.

    «На мой взгляд, чемпионство разыграют «Зенит» и ЦСКА. Для этого у них есть возможности и дух. «Ростову» будет сложно с ними конкурировать. В этой борьбе им нельзя терять очки, как это было в матче с «Анжи», – отметил Газзаев.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2016 21:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 апреля 2016, 18:26

      Ростов со счетов не сбрасывайте!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 апреля 2016, 22:16

      Курбанку с Ростовкой на трон...

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11