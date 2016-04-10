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Крицюк: «Надеюсь, в сборную России вызовут еще не раз»

10 апреля 2016, 20:29
2

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк поделился эмоциями от разгромной победы над «Уралом» (6:0) в игре 23-го тура РФПЛ. Кроме того, страж ворот выразил надежду, что его вызов в сборную России на последние товарищеские матчи не станет для него последним.

– Спасибо за поздравления! Матч был непростой, просто все складывалось. Во втором тайме тренер попросил выйти сконцентрированными, особенно в первые 10 минут, потому что мы знали, что команда побежит отыгрываться. Потом мы поймали кураж, и против нас было сложно играть.

– На какое место «Краснодар» реально претендует по итогам чемпионата?

– Не знаю, для нас задача в каждом матче – выигрывать. Мы движемся от матча к матчу.

– Что в таких матчах необходимо делать голкиперу, чтобы не потерять концентрацию? Моментов у ваших ворот было очень мало.

– Это всегда работа вратаря – надо быть внимательным каждую минуту. Такие матчи тоже таят угрозу для голкиперов – в них мало опасных моментов. Бывает, когда много работы, это даже легче, потому что ты постоянно находишься в тонусе. А в таких матчах надо все время держать себя в тонусе самостоятельно. Но это часть вратарской работы. Это не должно быть проблемой.

– Можете ли сказать, что «Краснодар» сейчас набрал оптимальную форму?

– Давайте в конце сезона поговорим о форме. Последние два матча у нас удались. Мы готовимся к каждому матчу, стараемся выиграть, а там уже в конце сезона будем смотреть в таблицу и рассуждать о том, как прошли предсезонку. Сейчас для нас в каждом матче – война, и мы не заглядываем дальше.

– Какие у вас остались впечатления от вызова в сборную России?

– Хорошая атмосфера, мне все понравилось. Надеюсь, не в последний раз там.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Крицюк Станислав
Комментарии (2)
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himik2-62
1460313648
конифей с лодыркиным евро проebut может №1 и станет
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shurik45
1460314915
По действиям Крицюк напомнил мне Ван Дерсара в лучшие годы . В АПЛ он точно бы не затерялся.
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