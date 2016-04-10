Варди: «Это прекрасно, что болельщики «Сандерленда» провожали нас овациями»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди остался доволен отношением болельщиков «Сандерленда», проводивших обе команды овациями после матча 33-го тура АПЛ (2:0).

«Мы также получили порцию оваций от болельщиков «Сандерленда», когда команды уходили с поля. Это прекрасно.

Выдался отличный матч. Мы осознавали, что придется нелегко, но смогли преодолеть трудности.

«Лестер» еще на шаг приблизился к возможному завоеванию титула. До окончания сегодняшнего дня мы будем наслаждаться этим, а потом продолжим работать, чтобы быть готовыми к следующей игре», – сказал Варди.