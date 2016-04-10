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    Сафонов: «Спартак» и «Кубань» – клубы разного уровня»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей встрече 23-го тура российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Кубанью» успех со счетом 2:0 будут праздновать красно-белые.

    «У «Кубани» вроде бы разрешились проблемы с финансами, но это не позволит клубу добыть очков. «Спартак» и «Кубань» – клубы разного уровня, тем более что красно-белые все еще хотят по итогам сезона оказаться в Европе», – заявил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 23-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      ск122 10 апреля 2016, 21:53

      ну как ....? уровень точно разный.

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