Кечинов: «Болельщики заждались ярких матчей в исполнении «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов накануне матча 23-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Кубанью» сделал прогноз на данную встречу.

«Хочу, чтобы сегодня «Спартак» добился красивой победы. Я как болельщик уже заждался ярких матчей, не хочется, чтобы победа была вымученной. В эмоциональном плане поражение от «Ростова» несет отрицательный фон, поражения вообще никогда не добавляют положительных эмоций. Но команда должна собраться и показать очень яркий комбинационный футбол. Хотя игры «Спартака» практически невозможно прогнозировать, я надеюсь, что красно-белые обыграют «Кубань» со счетом 2:0», – сказал Кечинов.