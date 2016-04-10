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    Кечинов: «Болельщики заждались ярких матчей в исполнении «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов накануне матча 23-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Кубанью» сделал прогноз на данную встречу.

    «Хочу, чтобы сегодня «Спартак» добился красивой победы. Я как болельщик уже заждался ярких матчей, не хочется, чтобы победа была вымученной. В эмоциональном плане поражение от «Ростова» несет отрицательный фон, поражения вообще никогда не добавляют положительных эмоций. Но команда должна собраться и показать очень яркий комбинационный футбол. Хотя игры «Спартака» практически невозможно прогнозировать, я надеюсь, что красно-белые обыграют «Кубань» со счетом 2:0», – сказал Кечинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2016 17:37
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