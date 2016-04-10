Представители Промеса предложили «Спартаку» продлить контракт с игроком

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может надолго задержаться в Москве. Действующий контракт нидерландского игрока действует до 2018 года, однако представители игрока уже сейчас обратились к руководству красно-белых с просьбой согласовать новый контракт.

Реакция «Спартака» на это предложение пока неизвестна, как и подробности предложенного контракта. Напомним, что в этом сезоне Промес возглавляет список бомбардиров РФПЛ наряду с Халком («Зенит») с 12 забитыми мячами.