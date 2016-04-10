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    Представители Промеса предложили «Спартаку» продлить контракт с игроком

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес может надолго задержаться в Москве. Действующий контракт нидерландского игрока действует до 2018 года, однако представители игрока уже сейчас обратились к руководству красно-белых с просьбой согласовать новый контракт.

    Реакция «Спартака» на это предложение пока неизвестна, как и подробности предложенного контракта. Напомним, что в этом сезоне Промес возглавляет список бомбардиров РФПЛ наряду с Халком («Зенит») с 12 забитыми мячами.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.04.2016 11:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      Svarnoy14 10 апреля 2016, 15:04

      Главное чтобы потом не зазнался

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 апреля 2016, 14:09

      Поторопились, надо было еще немного выждать, чтобы цену поднять.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 апреля 2016, 14:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Срочно продлить, чтобы радовал лодыркина и рекодсмена))

      -4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 апреля 2016, 13:07

      Было бы прекрасно

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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 10 апреля 2016, 13:01

      Если продлят - здорово. Главное, чтоб играть не перестал.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 апреля 2016, 12:30

      С другим клубом, но не со спортаком.

      0
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      Рейтинг: +12

      tunik84 10 апреля 2016, 12:20

      надо продлевать

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