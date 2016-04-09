«Челси» предлагает «Роме» 25 миллионов за Наингголана, римляне хотят 35

Представители «Челси» и «Ромы» вступили в переговоры по трансферу полузащитника римлян Раджи Наингголана.

По информации источника, спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини в пятницу посетил Лондон с целью обговорить возможный переход футболиста, в трансфере которого заинтересован лично будущий главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Сообщается, что стороны пока не могут договориться о цене: лондонцы надеются приобрести Наингголана за 25 миллионов евро, а «Рома» намерена получить 35 миллионов.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Наингголана в 27 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл за «Рому» 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отметился двумя результативными передачами.