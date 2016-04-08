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    Орлов: «Риксен в Петербурге не только выпивал, но и крепко сидел на наркотиках»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов дал понять, что он в курсе всех событий, которые происходят с игроками «Зенита».

    «Конечно, знал, что Фернандо Риксен в Петербурге не только выпивал, но и крепко сидел на наркотиках. Так и было. Ребята, я же комментатор Орлов! Останавливает меня сотрудник ГАИ, говорит: «Геннадий, что за подонок у вас этот полузащитник! Пьяный ехал, его тормознули. Всех обложил матом, пообещал уволить».

    Случались такие истории с зенитовскими воспитанниками. И про Риксена все были в курсе. В какой ночной клуб ходит. В какой? Да на Лиговке», – сказал Орлов.

    Напомним, что Риксен выступал за сине-бело-голубых с 2006 по 2009 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2016 12:18
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 9 апреля 2016, 03:34

      Не хорошо так Геннадий.А про больного человека тем более.

      0
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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 8 апреля 2016, 23:45

      Орлову надо дом 2 комментировать)

      2
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 8 апреля 2016, 23:04

      есть бабки на скамейке - сплетницы, а есть Орлов старый сплетник на Матч ТВ.

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 апреля 2016, 16:57

      Этож зенит-ничего удивительного !

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 8 апреля 2016, 16:08

      в МETRO чтоль шастал)))

      -1
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      Рейтинг: +215

      iuda 8 апреля 2016, 16:06

      Орлов ему лично и набулькивал, и вкалывал

      2
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      Рейтинг: +358

      Финт 8 апреля 2016, 15:47

      А Риксен кстати тоже в своей книге херни всякой понаписал про Зенит,писатель млин

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 8 апреля 2016, 15:46

      Орлов инсайдер)),фамилии лучше бы научился выговаривать и игроков правильно называть тупит конкретно в трансляциях.

      4
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      Рейтинг: +10

      Slade > Финт 8 апреля 2016, 20:01

      Дирк Куйт, например.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11227

      alp > Slade 8 апреля 2016, 21:58

      я ему кулагина не прощу

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11227

      alp > 8 апреля 2016, 22:00

      А про сегодняшних Зенитовцев у генахи кишка тонка пернуть чего нибудь

      -1
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      Рейтинг: +11227

      alp > 8 апреля 2016, 22:00

      про сегодняшний Зенит гена боится высказываться... копит на домик, на старость

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 апреля 2016, 14:59

      Мышь...сливает откровенно.

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 8 апреля 2016, 12:59

      Гена, ты что ли ему всё толкал? Что комментатор из тебя гнилой, что барыга.

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