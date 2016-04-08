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    Овчинников: «В общей массе футболисты получают абсолютно обыкновенные деньги»

    Экс-голкипер сборной России Сергей Овчинников пообщался с журналистами на тему проблем ЦСКА и игры стража ворот команды Игоря Акинфеева. По мнению Овчинникова, нынешний первый номер сборной России правильно сделал, что в свое время не поехал в Европу.

    – Может, людям сложно ставить Акинфеева в один ряд с этими знаменитостями, потому что он так и не попробовал свои силы в Европе?

    – Еще один большой стереотип! Зачем ему уезжать?! Во-первых, я убежден, что российский чемпионат по своему уровню уступает только трем лигам. Во-вторых, его здесь все устраивает. И дело даже не в деньгах. Поверьте, ни один футболист не думает о зарплате, когда выходит на поле. Мы просто любим футбол, он нам интересен. Тем более все говорят о каких-то миллионах, но это просто смешно. Ведь в общей массе футболисты получают абсолютно обыкновенные деньги. Исключение – единицы.

    Так вот зачем Акинфееву уезжать из клуба – обладателя Кубка УЕФА, чемпиона своей страны, тем более когда он стабильно играет за свою сборную? Смысл ехать в условный «Ганновер»? А гранды... Может, и не было таких предложений. Не каждому подобные шансы выпадают. К тому же у Игоря, насколько знаю, даже нет агента, который бы его в этом плане продвигал.

    У меня вот был в 2003-м вариант с «Арсеналом», Венгер приглашал. А я к тому моменту вернулся в «Локо» из Португалии. Мне было уже 33... И я отказался. Вот не хотел уезжать из России, и все! Так же, вероятно, и у Игоря. Мы ведь не можем ему в душу залезть.

    Уезжал он или нет – это точно не показатель его уровня. Он здесь, и он доказывает свою состоятельность. Уже столько лет! Сыграл больше всех матчей на ноль. Такая фигура должна быть столь же уважаема, как Касильяс в Испании!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2016 06:14
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 апреля 2016, 21:22

      кто на что учился...

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 8 апреля 2016, 20:20

      Сомневаюсь, что Овчинников получал,и получает обычные деньги. Лопатой бы сначала поработал по 12 часов в день за 20000р потом говорил. Вот приходишь домой со смены, уставший, злой, включаешь ТВ, а там Игорь от Кореи ТАКУЮ плюху пропускает...ппц.

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 8 апреля 2016, 18:01

      Возьмите меня на роль запасного за обыкновенные деньги.
      Я даже на поле проситься не буду)

      0
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      Рейтинг: +18

      GOOOI 8 апреля 2016, 17:56

      Деньги то обыкновенные,только суммы необыкновенные.

      1
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      Рейтинг: +74

      koka7751 8 апреля 2016, 16:22

      А, Кокорин, думает о бабках когда играет, а то девочки уже за воротами стадиона ждут и жгут!

      0
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 8 апреля 2016, 16:16

      Вопрос не к Акинфееву,а к правительству.Это к слову о пенсиях и прочем...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 апреля 2016, 16:02

      Наверное получают как моя жена (продавец)-12000, и зто в городе-миллионнике

      0
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 8 апреля 2016, 13:24

      деньги то самые обыкновенные, но вот их количество астрономическое, что уж тут врать то...

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 8 апреля 2016, 12:06

      У нас колоссальный разрыв между зарплатами игроков (особенно РПЛ) и рядовыми гражданами. При этом ХЗ чем обеспечивается зарплата игроков- продажа прав телетрансляций, атрибутики, посещаемость и цены на билеты всё это очень мало. Ладно Реалы-МЮ-Баварии...Там посещаемость 60-80к по цене билета куда выше нашей. Футболки и прочие атрибуты игроков разлетаются как горячие пирожки по всему миру. Права на показы чемпионатов раскупают много стран. А где футбол не приносит таких сумасшедших денег (в той же Швейцарии, Дании или Бельгии), игроки не зарабатывают в десятки раз больше среднестатистических граждан.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 апреля 2016, 11:40

      Общая масса - это низшие лиги, да любители - токари, слесари, почтальоны, школьники, студенты, продавцы, гоняющие мяч по вечерам. Все остальные - те самые исключения

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