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    Селезнев: «Посчастливилось пересечься в «Кубани» с Павлюченко, жаль, что с Аршавиным не вышло»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев оценил вклад своего партнера по команде форварда Романа Павлюченко в историю российского футбола, а также выразил сожаление о том, что в Краснодаре ему не удалось пересечься с другим экс-игроком сборной России Андреем Аршавиным.

    – В игре с «Амкаром» вас заменил Павлюченко. А в связке с Романом вас можно будет увидеть?

    – Хотел бы с Ромой сыграть, сильный футболист. Павлюченко – часть истории русского футбола.

    – Ничего себе!

    – Слушайте, а кто выиграл третье место на Евро-2008?

    – Примерно в ту пору Гус Хиддинк прозвал Романа Спящим гигантом. Слышали?

    – Слышал. Но я говорю не про прозвища, а про много его голов. В «Спартаке», в сборной. Павлюченко, Кержаков – история русского футбола, тут вопросов нет. Таких людей – по пальцам пересчитать. Мне посчастливилось с Ромой пересечься. Жаль, с Шавой не вышло.

    – Вы успели сыграть с «Зенитом», ЦСКА и другими. Сложнее всего было с питерцами?

    – Мне легче с «Зенитом» и ЦСКА, чем с «Крыльями» и «Амкаром». Лидеры и сами играют, и тебе дают.

    – До этого вы играли в «Шахтере» и «Днепре» – грандах украинского футбола. «Кубань» решает другие задачи.

    – Понимаю. Но психология должна оставаться той же. Если выходить на игру и не верить в победу, зачем вообще выходить? Какая разница, против кого играешь? С «Шахтером» я выиграл Кубок УЕФА, с «Днепром» играл в финале Лиги Европы. В матче против «Наполи» в полуфинале в нас вообще никто не верил. Может, мы где-то и слабее были, но как команда – точно крепче.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.04.2016 22:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 апреля 2016, 09:00

      Доля правды в его словах ЕСТЬ!!!

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 7 апреля 2016, 22:12

      Главное чтобы в связке с Романом на скамейке запасных не оказался.

      5
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > serhz 7 апреля 2016, 23:35

      )))

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      Рейтинг: +17971

      арейская > serhz 8 апреля 2016, 01:59

      Думаю Евгению это пока не грозит, уж очень он активен на поле, а вот Рому так никто и не может разбудить

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