Рыков: «Возникает вопрос: нужна ли вообще «Мордовия» городу и региону?»

Защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал о ситуации в клубе и прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Андрей Гордеев временно покинул свой пост.

– Тренировку провел Андрей Львович Гордеев. Нам никто ничего не говорил о том, что он взял паузу и временно отошел от работы. Узнаем обо всем из интернета. Это, естественно, не добавляет эмоций. Кто будет руководить нами, как? Еще и задолженности по зарплате…

– Серьезные задолженности?

– Три месяца.

– Нет мыслей бойкотировать тренировки?

– Об этом не думаем. Неприятнее другое. С нами никто из руководства не общается. Ничего никто не сообщает. Обо всем узнаем из интернета… Как так? Возникает вопрос: нужны ли мы вообще городу, руководству региона? Пока ответа нет. Мы отрезаны от всего.