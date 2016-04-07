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  • Рыков: «Возникает вопрос: нужна ли вообще «Мордовия» городу и региону?»

Рыков: «Возникает вопрос: нужна ли вообще «Мордовия» городу и региону?»

7 апреля 2016, 17:40
11

Защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал о ситуации в клубе и прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Андрей Гордеев временно покинул свой пост.

– Тренировку провел Андрей Львович Гордеев. Нам никто ничего не говорил о том, что он взял паузу и временно отошел от работы. Узнаем обо всем из интернета. Это, естественно, не добавляет эмоций. Кто будет руководить нами, как? Еще и задолженности по зарплате…

– Серьезные задолженности?

– Три месяца.

– Нет мыслей бойкотировать тренировки?

– Об этом не думаем. Неприятнее другое. С нами никто из руководства не общается. Ничего никто не сообщает. Обо всем узнаем из интернета… Как так? Возникает вопрос: нужны ли мы вообще городу, руководству региона? Пока ответа нет. Мы отрезаны от всего.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мордовия Рыков Владимир
Комментарии (11)
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bolela_16
1460044867
Это наша действительность, обидно!!!
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D_Fedor
1460046132
насколько я слышал у Ростова похожая ситуёвина в команде...но там парни как то играют через "не хочу" и видимо без денег как в старые советские времена...за идею,и их поддержат я уверен.Ну у нашей мордвы как то пока не очень получается...хотя там мордвы то по пальцам пересчитать...ну удачи вам тем не менее...
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subbotaspartak
1460046514
А кому нужен ЧМ18 в Мордве - отдайте Краснодару
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никита голоян
1460046593
вопрос на хрена нам вообще нам такой футбол нужен, прорва денег и никаких результатов??? Там Мкртчян просто приехал и бесплатно отдал губернатору 50% акций Кубани????
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Black Giz
1460047514
Да у нас в каждой первой команде (областной) один геморрой выскакивает. Так годика через три и чемпионат можно будет сокращать команд до 10. Просто жнец. Если бы не ЧМ наверное еще хуже было бы.
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андрей андреев
1460050792
В нищей стране народ (Регион) не может содержать клубы с огромными бюджетами .Только корпорации (газпром ,ржд и т.д.) могут.Ну и некоторые ,типа Галицкого (видно вообще не знает куда деньги девать ) Теперь показывает футболистам как надо бить по воротам
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P0rter
1460050839
Даже 16 команд слишком много для высшей лиги
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trahtorist92
1460052529
Комментарий удален.
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