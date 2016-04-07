Кузьмин готовится к игре с «Динамо» в общей группе

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин готовится сыграть с московским «Динамо» в 23 туре российской Премьер-лиги и тренируется в общей группе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы казанского клуба Михаил Степанов.

Напомним, что Кузьмин, по сообщениям тренерского штаба команды, вернулся в «Рубин» из расположения сборной России с повреждением. Игру минувшего тура национального первенства с «Локомотивом» оборонец пропускал из-за дисквалификации. Во встрече с «Динамо» по причине перебора желтых карточек казанцам не сможет помочь защитник Руслан Камболов.