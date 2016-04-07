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    Маурисио: «Если бы в первом круге не помог «Тереку» разгромить «Зенит», думаю, не играл бы сейчас в Петербурге»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио рассказал о том, насколько он уже успел вписаться в игру сине-бело-голубых после своего перехода в стан питерцев минувшей зимой из «Терека».

    — Насколько вы уже вписались в зенитовскую игру? Взаимопонимание с партнерами полное или есть к чему стремиться?

    — Привыкнуть к новой команде всегда непросто. Каждый гол, каждая победа или даже просто хорошая игра помогают адаптироваться. То, что мне удалось забить «Кубани» в кубковом матче, и то, что этот гол помог нам пройти дальше, очень важно. Конечно, всегда есть к чему стремиться, нельзя просто сказать, что ты уже чего-то добился, — тогда ты просто перестанешь прогрессировать. Но я комфортно чувствую себя в «Зените».

    — Чем отличается «Зенит» от «Терека»?

    — Главное отличие — это прекрасная база в Петербурге. Здесь несколько отличных полей, комфортный тренажерный зал, кабинеты для восстановления. Все это дает возможность футболистам как следует готовиться к играм. У «Терека» нет своей базы, но я уверен, что президент начнет строить тренировочный центр для команды.

    — Не жалеете, что вместе с «Тереком» разгромили «Зенит» в первом круге 4:1? Не разгромили бы — легче бы бороться за чемпионство сейчас было.

    — Думаю, что, если бы я тогда не сыграл хорошо, не был бы сейчас в «Зените». Ха-ха! А если серьезно, я, как профессионал, всегда отдаюсь на сто процентов той команде, цвета которой защищаю в настоящий момент. Тогда я был счастлив в «Тереке», теперь я здесь и буду делать все возможное, чтобы мы выигрывали во всех матчах и стали чемпионами, выиграли Кубок. И я уверен, что у нас большие шансы на победу в этих двух турнирах. Все зависит от нас самих, все в наших силах. Главное — работать на максимуме и выкладываться до конца.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.04.2016 12:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 апреля 2016, 12:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Разгромить зеньку, теперь не проблема))

      -6
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      Рейтинг: +11227

      alp > REDWHITE_ 7 апреля 2016, 23:53

      ловлю тебя на слове ;-)

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