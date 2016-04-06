«Волга» в ближайшее время намерена выйти в РФПЛ

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассчитывает, что «Волга» в скором времени вернется в российскую Премьер-лигу. На данный момент команда Андрея Талалаева занимает десятую позицию в первенстве ФНЛ.

«Конечно, мы ставим амбициозную задачу и планируем, что наша футбольная команда к 2018-2019 годам подойдeт в другом обличии и будет конкурентоспособна для игры в Премьер-Лиге.

В нашем городе около 90 процентов жителей ожидают чемпионат мира — это самый высокий показатель в РФ. Проведение чемпионата мира даст импульс развитию футбола. Помимо стадиона и инфраструктурных элементов мы строим три тренировочные базы и создаeм базу для команд высшего уровня в городе Бор. Вся эта инфраструктура останется для развития футбола после чемпионата мира», – отметил Сватковский.