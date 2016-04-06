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«Волга» в ближайшее время намерена выйти в РФПЛ

6 апреля 2016, 15:51
5

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассчитывает, что «Волга» в скором времени вернется в российскую Премьер-лигу. На данный момент команда Андрея Талалаева занимает десятую позицию в первенстве ФНЛ.

«Конечно, мы ставим амбициозную задачу и планируем, что наша футбольная команда к 2018-2019 годам подойдeт в другом обличии и будет конкурентоспособна для игры в Премьер-Лиге.

В нашем городе около 90 процентов жителей ожидают чемпионат мира — это самый высокий показатель в РФ. Проведение чемпионата мира даст импульс развитию футбола. Помимо стадиона и инфраструктурных элементов мы строим три тренировочные базы и создаeм базу для команд высшего уровня в городе Бор. Вся эта инфраструктура останется для развития футбола после чемпионата мира», – отметил Сватковский.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Россия Волга
Комментарии (5)
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himik2-62
1459950651
бабки из офшоров возьмут на волгу или Нищегородскую обл доить будете?
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Barsuk52
1459951285
чето пока не похоже , Саталкина Нигматулина отпустили , новичков нет
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1459954033
Если перекинуть бабки, "сэкономленные" от недоремонта дорог и недообогрева квартир, то их хватит не только на "Волгу", но и на "Химик", "Локомотив", "Торпе...
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FC ЖИЛЬДУН
1459955220
Верим!Ждем!Надеемся!!!
Ответить
fakel-vrn
1460140946
а зачем им вобще премьер лига?)
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