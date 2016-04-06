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    Лодыгин: «Нет проблемы в том, натурализован футболист или в России родился»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не считает проблемой конкуренцию во вратарской линии сборной России. В частности, страж ворот прокомментировал натурализацию вратаря «Локомотива» Гилерме.

    «Не думаю, что Гилерме получил российский паспорт исключительно ради того, чтобы попасть в сборную. Скорее он сделал это, чтобы не считаться легионером в клубе. Ну а дальше, если его игра будет достойна национальной команды, то почему нет? Мы все конкуренты, и нет проблемы в том, натурализован футболист или в России родился. Скажу так: если есть голкиперы лучше Гилерме, пусть вызывают их. Если нет – пусть его приглашают. Как-то так.

    Как встретили Гилерме вратари – ветераны сборной? Новичок не только он, но и Крицюк. Обоих приняли тепло, вообще никаких проблем не возникало. Шутили, работали вместе – никаких странностей и недомолвок», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2016 06:21
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