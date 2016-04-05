Бышовец: «Перед Конте будут стоять максимальные задачи»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что профессиональные качества нового главного тренера «Челси» Антони Конте позволят решать ему максимальные задачи.

«Перед Конте будут стоять максимальные задачи. Он – тренер-максималист, его можно отнести к фанатично преданным футболу и тренерскому делу людям. Его философия футбола — это что-то среднее между футбольной философией Хосепа Гвардиолы и Луи ван Гаала. Результаты, которые показывал «Ювентус», и качество игры, отвечали всем современным требованиям. Очевидно, что он оставил после себя благодатную почву для Массимилиано Аллегри. При тех условиях, которые создает Роман Абрамович, можно рассчитывать, что при Конте будут максимальные результаты в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Он сам был звездным игроком, и как тренер он звезда. Не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы, он волевой тренер, у которого организация игры и подготовка к игре всегда находятся на высшем уровне. Я вспоминаю Андреа Пирло, который хорошо отзывался о Конте. Этот специалист – человек с характером. Думаю, он будет иначе себя вести, нежели Жозе Моуринью и Гус Хиддинк.

Я не думаю, что будет проблема вернуться на прежние позиции. Проблема может заключаться только в одном: вопросы времени, вопросы селекции, сумеет ли он подобрать игроков под свою философию. Я думаю, у него получится, и буду искренне рад, если так случится», – заявил Бышовец.

Напомним, что в понедельник «Челси» объявил о подписании трехлетнего контракта с главным тренером сборной Италии Конте.