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    Бородюк может покинуть пост главного тренера «Кайрата»

    Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк после поражения команды в матче 3-го тура чемпионата Казахстана с «Акжайыком» (1:2) заявил, что может покинуть пост рулевого алматинского клуба.

    – Наверное, нужно делать какие-то выводы – стоит ли мне дальше работать. Сегодня позвоню, переговорю с руководством.

    – Какие задачи ставятся перед «Кайратом»?

    – Самые максимальные, на данный момент мы не справляемся с теми задачами, которые были поставлены. В ближайшее время состоится разговор с руководством клуба, после чего должны последовать какие-то выводы и с их стороны, и с моей. «Кайрат» не может находиться на такой позиции.

    Источник: ФК «Кайрат»

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    03.04.2016 17:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 3 апреля 2016, 17:49

      Всё на Аршавина свалят!!

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    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 3 апреля 2016, 17:26

      А как же Андрюша?

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