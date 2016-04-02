Селезнев: «1:1 с «Амкаром» – это проигрыш для «Кубани»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поделился мнением о матче 22-го тура РФПЛ, в котором краснодарская команда сыграла вничью с «Амкаром» (1:1).

– Какие впечатления оставила игра?

– Что говорить? Очень слабо мы сыграли, очень слабо. Если мы не будем дома с «Амкаром» играть, то...

– Шумиха вокруг «Кубани» могла как-то повлиять на команду?

– Нет, совсем нет. Я вообще не знаю, откуда это все взялось. Может, у ребят что-то было по этому поводу, но лично у меня – ни одного вопроса. Ни одного. Я понимаю ребят, но лучше у них спрашивать. Я могу отвечать только за себя.

– Почему вы считаете, что сыграли слабо?

– А как можно дома не обыграть «Амкар». А кого обыгрывать тогда? ЦСКА на выезде? Или «Спартак» на выезде?

– То есть 1:1 – это по-вашему проигрыш?

– Я считаю, что да. Мы обязаны были побеждать. Если мы хотим остаться в Премьер-лиге без стыков, мы обязаны обыгрывать «Амкар» дома. Мы не имеем права терять очки сегодня. Это мое такое мнение.