Агаларов: «Анжи» был достоин ничьей в матче с «Тереком»

Наставник «Анжи» Руслан Агаларов после поражения от «Терека» (2:4) во встрече 22-го тура РФПЛ отметил, что его подопечные были достойны увезти из Грозного хотя бы одно очко.

«Мы сегодня заслужили хотя бы одно очко. Ребята терпели, хочу сказать спасибо за игру в целом. Ничем не уступали «Тереку», матч шел к ничьей, но так сложилось, что пропустили на последних минутах. Нам надо быть на поле более собранными и дисциплинированными.

Обратная замена Эбесилио? Это связано с тем, что он не вошел в игру», – сказал Агаларов.