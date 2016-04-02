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    Агаларов: «Анжи» был достоин ничьей в матче с «Тереком»

    Наставник «Анжи» Руслан Агаларов после поражения от «Терека» (2:4) во встрече 22-го тура РФПЛ отметил, что его подопечные были достойны увезти из Грозного хотя бы одно очко.

    «Мы сегодня заслужили хотя бы одно очко. Ребята терпели, хочу сказать спасибо за игру в целом. Ничем не уступали «Тереку», матч шел к ничьей, но так сложилось, что пропустили на последних минутах. Нам надо быть на поле более собранными и дисциплинированными.

    Обратная замена Эбесилио? Это связано с тем, что он не вошел в игру», – сказал Агаларов.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    02.04.2016 16:42
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