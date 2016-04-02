Раньери: «Если игроки «Лестера» снизят к себе требования, я настучу им по головам»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал об игровом стиле своей команды, а также поделился футбольной философией, которой он придерживается.

«Футбол – это не только владение мячом и количество передач. Мои подопечные совершают много ошибок, ведь они играют на очень высоких скоростях. В этом виде спорта ошибки случаются часто. Не важно, сколько их совершит команда, важно то, сколько она создаст голевых моментов и сколько забьет мячей в ворота соперника. Вот моя философия.

Очень важно, чтобы мы начали мыслить как топ-клуб. Если мои футболисты снизят к себе требования, я возьму молоток и настучу им по головам. Это шутка, конечно. Но в случае если это действительно произойдет, я сумею вразумить их», – отметил Раньери.